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The Sims 4 станет бесплатной

Симулятор The Sims 4 станет бесплатной с платными дополнениями с 18 октября

Фото: Alex Haney / Unsplash

Разработчики The Sims 4 изменили модель реализации игры — с 18 октября она станет бесплатной для пользователей. Об этом сообщается на сайте Electronic Arts (ЕА).

«Открытость новому и богатство возможностей всегда были ключевыми элементами серии The Sims», — отметили издатели популярного тайтла. По словам представителей EA, с 18 октября геймеры смогут загрузить базовую версию The Sims 4 бесплатно. Симулятор будет доступен через EA app, Origin, Steam, PlayStation и Xbox.

При этом все дополнения и наборы в игре останутся платными. В честь перехода на условно бесплатную модель в EA заявили, что обладатели копий игры получат комплект «Роскоши пустыни», а подписчики EA Play будут иметь доступ к расширенным изданиям.

«В обозримом будущем мы продолжим разрабатывать и выпускать для The Sims 4 дополнения, игровые наборы, комплекты и экспресс-доставки» , — отметили в компании. 18 октября в 20:00 по Москве EA проведет трансляцию под названием Behind The Sims Summit, на которой подробно расскажет о нововведениях.

В конце июля депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила о необходимости заблокировать The Sims 4 из-за инцест-бага. По причине появления указанной ошибки персонажи игры начинали испытывать сексуальное влечение к своим родственникам.

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Андрей Ставицкий
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