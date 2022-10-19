Дом Гарри Стайлза решили продать в США

Бывший дом певца Гарри Стайлза выставили на продажу в США за 8 миллионов долларов

В США решили продать бывший дом британского поп-исполнителя и актера Гарри Стайлза. Певец владел недвижимостью в Лос-Анджелесе с 2016 по 2019 год, пишет The New York Post.

Речь идет об особняке в Западном Голливуде, который артист приобрел за 6,87 миллиона долларов (425,3 миллиона рублей) и продал в убыток за 6 миллионов долларов (371,4 миллиона рублей). Отмечается, что текущий владелец недвижимости планирует выручить от сделки 8 миллионов долларов (495,2 миллиона рублей).

В доме есть четыре спальни и шесть ванных комнат. Из окон здания открывается вид на океан и центр Лос-Анджелеса. На первом этаже расположены изысканная кухня и гостиная с панорамным остеклением и выходом на зеленую террасу. Этажом выше находятся гардеробная комната и ванная в стиле SPA с двумя раковинами, душевой кабиной и встраиваемой ванной. На территории участка имеются бассейн, джакузи, беседка с зоной отдыха и бар. Внутри особняка также есть домашний кинотеатр, тренажерный зал, офис и большая терраса на крыше.

Ранее в США выставили на продажу бывший дом солиста группы Maroon 5 Адама Левина. Речь идет о лофте в нью-йоркском районе Сохо. Площадь жилья достигает 260 квадратных метров. Внутри имеются две спальни, зал, две гостиные, столовая и кухня. Новому владельцу предлагается заплатить за недвижимость 6,29 миллиона долларов.