Тарасова оценила вероятность пожизненного отстранения российских спортсменов

Тарасова оценила вероятность пожизненного отстранения россиян фразой «это идиотизм»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отстранении российских спортсменов. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Думаю, ограничения только на этот год. Навсегда запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях? Я про это не думаю, у меня же есть голова на плечах», — заявила специалист. Тарасова также оценила вероятность пожизненного отстранения россиян фразой «это идиотизм».

Ранее 19 октября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о необходимости продления санкций в отношении россиян. «Мы должны обеспечить честность проведения международных спортивных соревнований и защитить нашу автономию», — заключил он.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.