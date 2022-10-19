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15:11, 19 октября 2022Спорт

Тарасова оценила вероятность пожизненного отстранения российских спортсменов

Тарасова оценила вероятность пожизненного отстранения россиян фразой «это идиотизм»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отстранении российских спортсменов. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Думаю, ограничения только на этот год. Навсегда запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях? Я про это не думаю, у меня же есть голова на плечах», — заявила специалист. Тарасова также оценила вероятность пожизненного отстранения россиян фразой «это идиотизм».

Ранее 19 октября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о необходимости продления санкций в отношении россиян. «Мы должны обеспечить честность проведения международных спортивных соревнований и защитить нашу автономию», — заключил он.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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