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23:15, 19 октября 2022Спорт

Тихонов жестко осудил решение ассоциации олимпийских комитетов по Большунову

Тихонов осудил АНОК, не признавшую лучшим спортсменом Олимпиады-2022 лыжника Большунова

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жестко осудил решение Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), не признавшей лучшим спортсменом Олимпийских игр 2022 года в Пекине российского лыжника Александра Большунова. Его слова приводит РИА Новости.

«Продолжается вранье. Они же все подневольные, под американцами ходят. Если бы мы были спонсорами Международного олимпийского комитета — бал бы правили мы. Знаете, пока им всем по соплям не надавать…» — заявил Тихонов. Он посчитал, что не надо стесняться критиковать решения АНОК.

Ранее 19 октября АНОК вручила награды лучшим спортсменам Олимпиады в Пекине. Лучшим спортсменом был назван южнокорейский шорт-трекист Хван Дэ Хон.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

Анастасия Борисова
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