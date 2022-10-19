Тихонов жестко осудил решение ассоциации олимпийских комитетов по Большунову
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жестко осудил решение Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), не признавшей лучшим спортсменом Олимпийских игр 2022 года в Пекине российского лыжника Александра Большунова. Его слова приводит РИА Новости.
«Продолжается вранье. Они же все подневольные, под американцами ходят. Если бы мы были спонсорами Международного олимпийского комитета — бал бы правили мы. Знаете, пока им всем по соплям не надавать…» — заявил Тихонов. Он посчитал, что не надо стесняться критиковать решения АНОК.
Ранее 19 октября АНОК вручила награды лучшим спортсменам Олимпиады в Пекине. Лучшим спортсменом был назван южнокорейский шорт-трекист Хван Дэ Хон.
В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.