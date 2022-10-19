Удаленная работа оказалась полезной для рождаемости

В США произошел бэйби-бум на фоне карантина и удаленной работы

Американские экономисты увидели необычный плюс удаленной работы: она оказалась полезной для рождаемости в стране. Об этом говорится в недавнем отчете Национального бюро экономических исследований, обратил внимание Inc.ru.

В 2021 во время карантинных ограничений из-за распространения коронавируса в США произошел небольшой бэйби-бум. Это случилось вопреки предсказаниям экономистов, которые полагали, что во время пандемии, наоборот случится падение рождаемости.

Эксперты подсчитали, что уровень рождаемости в стране увеличился на 6,2 процента, по сравнению с периодом 2015–2019 годов, в стране родились 46 тысяч детей. В то же время аналитики подчеркивают, что для определения точных причин происходящего необходимо провести дополнительные исследования.

В сентябре агентство Bloomberg писало, что Южная Корея может столкнуться с серьезным демографическим кризисом — уже в конце 21 века население страны может сократиться в два раза.

В то же время в России темпы рождаемости также снижаются. За первое полугодие 2022-го показатель сократился на 6,3 процента. На спад рождаемости в первом полугодии могла повлиять неопределенность ситуации с пандемией COVID-19. Однако для точных выводов демографы предложили дождаться декабря, поскольку темпы рождаемости по итогам полугодия и всего года могут отличаться.