Эксперт рассказал об угрозе подрыва Каховской ГЭС

Военный эксперт Литовкин заявил об угрозе подрыва Каховской ГЭС и затопления Херсона

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что существует угроза подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и затопления Херсона. Об этом он заявил в беседе с News.ru.

«Тут надо понимать, что есть реальная угроза подрыва плотины Каховской ГЭС. В следствии чего, может подняться большая волна и смыть часть Херсона. И то, о чем вчера говорил [Сергей] Суровикин (командующий Объединенной группировкой войск РФ, — прим. «Ленты.ру»), касалось не сдачи Херсона, а эвакуации мирных граждан в безопасные места. Тем более, что при сдаче одного из берегов Днепра, мы элементарно не сможем передвигаться ни в верх, ни вниз, никуда», — считает Литовкин.

Он обратил внимание, что главной задачей является спасение людей, а не сдача рубежей.

Ранее власти Херсонской области увеличили объем сброса воды, чтобы минимизировать последствия возможного повреждения Каховской ГЭС от ударов украинских военных. Также в Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра.

18 октября Суровикин заявил, что армия России обеспечит своевременный выезд мирных граждан из Херсонской области. По его словам, первоочередной задачей Минобороны является сохранение жизни и здоровья жителей.

