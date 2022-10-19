Врач предупредила об опасности передозировки витамином D

Врач Анастасия Жданова рассказала, что при передозировке витамином D страдают почки

Существует опасность передозировки витамином D, предупредила акушер-гинеколог, врач УЗД, заместитель главного врача по лечебной работе «ИНВИТРО» Анастасия Жданова. В беседе с «Лентой.ру» врач рассказала, что из-за этого могут страдать почки.

Витамин D объединяет группу витаминов D1, D2, D3, D4 и D5, из которых только два играют важную роль, пояснила Жданова. Так, витамин D3 в 80 процентах случаев образуется в коже под действием b-УФ лучей, а 20 процентов поступает с пищей животного происхождения. Витамин D2 поступает в организм только с растительными продуктами, например, хлебом.

Витамин D усиливает чувствительность организма к инсулину, укрепляет кости, способствует синтезу половых гормонов, улучшает репродуктивную функцию, влияет на иммунитет, снижает риск образования опухолей, а также развития депрессии и болезни Паркинсона Анастасия Жданова акушер-гинеколог

Врач обратила внимание, что при неконтролируемом приеме лекарств и БАДов с витамином D возможна передозировка и даже интоксикация. В этом случае в моче и крови повышается содержание кальция. Также происходит накопление кальция в крови, что вызывает его отложение в сердечной мышце, на стенках кишечника и желудка. Такой эффект может сохраняться несколько месяцев, поскольку витамин D накапливается в жировой ткани и выводится оттуда медленно

Жданова добавила, что слишком большие дозы витамина D приводят к расстройству пищеварения, головокружениям, повышенной слабости и спутанности сознания. Также при гипервитаминозе нарушается активность витамина К2, из-за чего происходит потеря костной массы. Кроме того, повышение количества этого вещества в организме вызывает повреждение почек.

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