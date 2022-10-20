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07:39, 20 октября 2022Мир

Минобороны Армении заявило об обстреле своих позиций со стороны Азербайджана

Минобороны Армении заявило об обстреле своих позиций на границе со стороны Азербайджана
СюжетМинобороны:

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские позиции на границе между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Армении.

«В ночь на 20 октября, около 00:05 (23:05 мск), подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия и минометов в направлении армянских позиций, расположенных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы», — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Уточняется, что с армянской стороны погибших и пострадавших нет, обстановка относительно стабилизировалась.

Ранее Баку заявил о стягивании армянской артиллерии к границе в дашкесанском направлении. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что ответственность за возможную напряженность в регионе ложится на «военно-политическое руководство» Армении. В армянском ведомстве наращивание сил на границе с Азербайджаном объяснили оборонительным характером.

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Марина Совина
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