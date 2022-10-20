В КамАЗе назвали причину финансовых трудностей

Гендиректор КамАЗа связал финансовые трудности компании с укреплением рубля

Российский производитель грузовых автомобилей КамАЗ с начала года столкнулся с рядом финансовых трудностей. Проблемы компании вызваны рядом факторов, заявил директор предприятия Сергей Когогин. Его слова приводит РИА Новости.

Так, работу автопроизводителя больше всего усложнило резкое укрепление российской валюты. «Он [высокий курс рубля] приводит к серьезным финансовым потерям при экспорте», — объяснил глава компании. Кроме того, сложное финансовое положение КамАЗа связано с западными санкциями. «Наверное, это не только проблемы бизнеса, это и проблема наших финансовых институтов, которые должны решать, обязаны снять это бремя с бизнеса», — заявил он.

Также Когогин назвал причиной проблем компании перебои в логистике. «Для меня сегодня не очень понятно, как за семь месяцев можно было не решить физические проблемы создания нормальных условий логистики… Очевидно, что мы с Европой были слишком сильно завязаны», — сказал гендиректор. По его мнению, созданная ранее структура пунктов пропуска на границе была хорошо отлажена, а переориентация поставок на восток и юг привела к «коллапсу на погранпереходах».

КамАЗ попал под санкции США, ЕС и Великобритании. На этом фоне китайская Weichai Power приостановила поставки газовых двигателей компании. От продаж оборудования российскому концерну компанию предостерегли власти Китая, указав, что он находится под санкциями.