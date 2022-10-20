Писателя Дмитрия Быкова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Писателя Дмитрия Быкова оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщается на официальном сайте Мосгорсуда.

Согласно постановлению, Быков нарушил статью 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента), допустив распространение сообщений и материалов в своем Telegram-канале без указания статуса иноагента. По данным Sota, размер штрафа составил 10 тысяч рублей.

Уточняется, что сам Быков на рассмотрение дела не явился.

О признании писателя иноагентом стало известно 29 июля 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что на актера Артура Смольянинова составили протокол за дискредитацию армии.