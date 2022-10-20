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16:54, 20 октября 2022Культура

Писателя Дмитрия Быкова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Писателя Дмитрия Быкова оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщается на официальном сайте Мосгорсуда.

Согласно постановлению, Быков нарушил статью 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента), допустив распространение сообщений и материалов в своем Telegram-канале без указания статуса иноагента. По данным Sota, размер штрафа составил 10 тысяч рублей.

Уточняется, что сам Быков на рассмотрение дела не явился.

О признании писателя иноагентом стало известно 29 июля 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что на актера Артура Смольянинова составили протокол за дискредитацию армии.

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Дениза Мацаева
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