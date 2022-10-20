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00:10, 20 октября 2022Наука и техника

Нанесены на карту останки взорвавшейся звезды Кассиопеи А

В НАСА нанесли на астрономическую карту останки взорвавшейся звезды Кассиопеи А

Фото: NASA / Wikimedia

НАСА и Итальянское космическое агентство решили нанести на астрономическую карту останки взорвавшейся сверхновой Кассиопеи А. Об этом сообщается на официальном сайте НАСА.

Кассиопею А выбрали потому, что в результате взрыва она образовала одну из самых быстрых ударных волн, когда-либо зафиксированных в Млечном Пути. В ходе исследования ученые собрали данные рентгеновской поляриметрии с аппарата Explorer (IXPE), который был запущен на орбиту в декабре прошлого года. Корабль оснащен тремя телескопами, предназначенными для измерения черных дыр, звезд и других явлений.

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Ранее сверхновую изучали с помощью радиотелескопов, а также рентгеновской обсерватории Chandra. Предыдущие исследования выявили, что синхротронное излучение исходило практически со всего остова звезды. Однако IXPE зафиксировал, что магнитные поля в рентгеновских лучах распределены в радиальных направлениях, в некоторых случаях очень близко к ударным волнам, и имеют гораздо менее поляризованное излучение, чем считалось ранее.

В марте 2022 года группа международных ученых из Амстердамского университета (Нидерланды) и Гарвардского университета (США) заявила о странном поведении взрыва Кассиопеи А. По их наблюдениям, остатки сверхновой звезды расширялись неравномерно во всех направлениях.

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Елена Апазиди
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