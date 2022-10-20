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16:14, 20 октября 2022Спорт

Покинувшая Россию пятикратная чемпионка ОИ ответила на вопрос о гражданстве

Покинувшая страну олимпийская чемпионка Давыдова намерена сохранить российское гражданство
Анастасия Давыдова

Анастасия Давыдова. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Покинувшая Россию пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова ответила на вопрос о гражданстве. Ее слова ТАСС передала ответственный секретарь Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Валентина Немогаева.

«Она мне написала, что от гражданства не отказывается. И что это не значит, что они уехали навсегда», — сказала Немогаева. Она отметила, что в то же время Давыдова не намерена сохранить членство в президиуме федерации. Экс-синхронистка уже написала заявление с просьбой исключить ее из состава.

Об отъезде Давыдовой стало известно 27 сентября. «Для меня это неожиданность. Не могу это комментировать», — заявила главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

Давыдова завоевала пять золотых медалей на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также в ее активе 13 побед на чемпионатах мира.

В 2012 году спортсменка завершила карьеру и после вошла в президиум ФСПР. В 2014 году в Москве был открыт Олимпийский центр синхронного плавания имени Давыдовой. Кроме того, она является генеральным секретарем Олимпийского комитета России (ОКР).

Ксения Курашкина
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