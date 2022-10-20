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16:42, 20 октября 2022Культура

Знакомая погибшей в ДТП c Большовой высказалась об инциденте

Знакомая погибшей в ДТП c Большовой усомнилась в том, что жертва аварии была пьяна

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Знакомая женщины, погибшей в ДТП c актрисой Анной Большовой, высказалась об инциденте. Об этом сообщает News.Ru.

Собеседница издания усомнилась в том, что жертва аварии была пьяна. Она назвала покойную приветливой и скромной девушкой.

«Она проживала там в Грачевке или Тарутино. Семья, дети, вроде все как у всех. Она 13-го [октября] была в больнице с детьми, кто-то из них болел. Не думаю, что мать болеющего ребенка будет гулять пьяная по трассе», — заявила знакомая погибшей.

Ранее стало известно, что Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. После случившегося актриса вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. Пострадавшая скончалась до приезда врачей.

Погибшей оказалась 31-летняя жительница деревни Грачевка Калужской области Олеся Борисенко. Большова совершала поворот налево на улицу Совхозную, когда Борисенко переходила дорогу на неосвещенном участке дороги. В организме жертвы обнаружили алкоголь.

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Евгений Шульгин
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