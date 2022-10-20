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07:03, 20 октября 2022Мир

В США призвали уважительно относиться к русскому народу

Экс-постпред США при НАТО Хантер заявил, что Запад должен уважительно относиться к русским

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Западные страны должны относиться к российскому народу с должным уважением. Об этом заявил экс-постпред США при НАТО Роберт Хантер в интервью газете The Washington Post.

«Чтобы понять, почему большая часть российского общества поддерживает [президента Владимира] Путина, необходимо увидеть, как США и НАТО относились к месту России в Европе на протяжении более чем 20 лет», — отметил экс-дипломат.

По словам Хантера, западные страны, желая «наказать» Россию после распада СССР, «разожгли национальное недовольство». Этому предшествовали выход из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, развертывание системы ПРО в Центральной Европе и объявление о намерении принять в состав Североатлантического альянса Грузию и Украину.

Хантер призвал проявить «должное уважение к русскому народу» и дать России занять «достойное место в мире». Ранее о том, что Европа должна относиться к России с уважением, заявлял президент России Владимир Путин.

Также на этот счет высказывался и президент Франции Эммануэль Макрон. «Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу. Однажды предстоит вернуться за стол переговоров», — указал он.

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Юлия Мискевич
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