В Белом доме оценили вероятность восстановления ядерной сделки

Представитель Белого дома Кирби: США далеки от возвращения к ядерной сделке с Ираном

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби высказался о состоянии ядерной сделки США с Ираном. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби оценил вероятность восстановления ядерной сделки и подчеркнул, что США остаются далеки от этого. «Мы далеки от возвращения к сделке с Ираном», — подчеркнул он на брифинге.

Представитель Белого дома добавил, что из-за слабых перспектив восстановления СВПД ведомство сейчас «не фокусируется» на этой ситуации.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер исключала возможность восстановления договора. «Дверь для дипломатии навсегда останется открытой, однако на данном этапе мы не видим возможностей для того, чтобы договоренность была достигнута в ближайшее время», — подчеркивала она.

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обвинила США в безразличии к ядерной сделке. По ее мнению, Вашингтон также разжигает беспорядки в стране.