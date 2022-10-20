Захарова обвинила США в безразличии к ядерной сделке и поддержке беспорядков в Иране

США проявляют безразличие к переговорам по восстановлению ядерной сделки, заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Трансляция ее выступления на брифинге доступна на YouTube.

«Мы зафиксировали поступающие из Вашингтона сигналы, из которых следует, что американская сторона фактически утратила интерес к переговорам по перезапуску СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — прим. "Ленты.ру") и намерена сосредоточиться на поддержке антиправительственной деятельности в Иране», — указала представитель ведомства.

Помимо этого, она обвинила Соединенные Штаты в разжигании беспорядков в Иране, что является вмешательством во внутренние дела этой страны. По ее словам, такими шагами Вашингтон пытается скрыть собственные недоработки в переговорном процессе с Тегераном, прибегая к давлению «на неугодных» другого государства.

Ранее иранские спецслужбы выявили координаторов массовых протестов. По их данным, посольство Германии в Тегеране принимало участие в организации антиправительственных акций.

Акции протеста охватили Иран после гибели Махсы Амини, которую задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Девушку обвинили в некорректном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок, после чего ее забрала скорая. Через несколько дней девушка скончалась.