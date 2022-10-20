В США обеспокоились из-за риска обвала финансового рынка по примеру Британии
В Федеральной резервной системы (ФРС) и Белом доме выразили беспокойство относительно рисков обвала американского фондового рынка по примеру Британии. О таких опасениях сообщает New York Times со ссылкой на источники.
«Представители ФРС, министерства финансов и Белого дома пытаются выяснить, могут ли Соединенные Штаты испытать собственное потрясение и обвал рынка, которое способно ударить по домохозяйствам и усложнить борьбу против высокой инфляции», — говорится в статье.
По информации газеты, для оценки вероятности обвалов государство привлекло экспертов Уолл-Стрит и международных специалистов. Полученные данные говорят о рисках сильного обвала, хотя и не подтверждают такой сценарий в ближайшее время, отмечают собеседники издания.
«Риск финансового кризиса вырос из-за резкого повышения учетных ставок со стороны центробанков», — пишет издание.
Ранее стало известно, что ФРС США вновь повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5 процента годовых. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
Такой шаг призван замедлить инфляцию, достигшую по итогам мая рекордных с 1981 года показателей. При этом ФРС также считает уместным дальнейшее повышение целевого диапазона ставки.
Предыдущее повышение произошло в середине июня. Тогда базовая процентная ставка выросла до уровня 1,5-1,75 процента годовых.