Продюсер Уолтер Хамада покинул должность руководителя DC, которую занимал с 2018 года

Американский кинорежиссер и продюсер Уолтер Хамада покинул должность руководителя DC. Об этом сообщает Deadline.

Кинодеятель занимал этот пост с января 2018 года. В 2021-м с ним продлили контракт до 2023-го, однако руководство Warner Bros. и Хамада приняли решение прекратить сотрудничество досрочно.

По информации издания, в последнее время кинодеятель перестал принимать участие в обсуждении творческих планов киновселенной DC. Сообщается, что его решение об уходе могло быть связано с тем, что руководство компании передумало выпускать фильм «Бэтгерл» в прокат.

Президент Warner Bros. Дэвид Заслав отметил, что киностудии необходим «свой Кевин Файги» (глава Marvel Studios), и Хамада не подходит на эту должность. Сейчас пост руководителя DC временно занимает американский продюсер Майкл Де Лука.

Уолтер Хамада работал в киностудии на протяжении 15 лет. За годы его деятельности в качестве руководителя DC ему удалось договориться о сотрудничестве с HBO Max и выпустить на платформе сериал «Миротворец». Кинодеятель выступал продюсером в фильмах «Джокер» и «Аквамен», ставших одними из наиболее успешных проектов киностудии.

Ранее стало известно, что Warner Bros. и DC захотели снять новый фильм про Супермена с Генри Кавиллом.