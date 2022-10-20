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14:58, 20 октября 2022Спорт

Канадский хоккеист покинул Россию после месяца выступлений в клубе КХЛ

Канадский голкипер «Трактора» Эндрю Хэммонд покинул Россию после месяца выступлений в КХЛ
Эндрю Хэммонд

Эндрю Хэммонд. Фото: HC Colorado Avalanche / Globallookpress.com

Канадский голкипер «Трактора» Эндрю Хэммонд расторгнул контракт с клубом после месяца выступлений и покинул Россию. Об этом сообщается на сайте команды.

Уточняется, что соглашение разорвано по инициативе хоккеиста. «Сегодня он возвращается домой в Северную Америку. Мы благодарим Эндрю за честную работу и желаем успехов в будущем», — заявил генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Иван Савин.

28 сентября Федерация хоккея Канады призвала хоккеистов, выступающих в КХЛ, срочно покинуть Россию. Они добавили, что спортсмены должны объяснить решение оставаться в стране.

Хэммонд пополнил состав «Трактора» в сентябре 2022 года. За прошедший месяц он провел два матча, отразив в среднем 85,1 процента бросков. Ранее голкипер выступал в Национальной хоккейной лиге за «Нью-Джерси Дэвилс», «Монреаль Канадиэнс», «Миннесота Уайлд», «Колорадо Эвеланш» и «Оттава Сенаторс».

Ксения Курашкина
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