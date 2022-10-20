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23:16, 20 октября 2022Спорт

Стала известна причина скорого ухода канадского хоккеиста из клуба КХЛ

Metaratings: канадский хоккеист Эндрю Хэммонд покинул «Трактор» по спортивным причинам
Эндрю Хэммонд

Эндрю Хэммонд. Фото: Russell Lansford / Icon Sportswire / Globallookpress.com

Канадский вратарь челябинского «Трактора» Эндрю Хэммонд расторгнул контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по спортивным причинам. Об этом стало известно Metaratings.

По информации источника, у хоккеиста возник рецидив старой травмы. Этим вызван скорый уход Хэммонда из команды.

Ранее 20 октября стало известно, что Хэммонд расторгнул контракт с клубом после месяца выступлений и покинул Россию. Уточнялось, что соглашение разорвано по инициативе хоккеиста. В «Тракторе» поблагодарили канадца за честную работу и пожелали ему успехов в будущем.

28 сентября Федерация хоккея Канады призвала хоккеистов, выступающих в КХЛ, срочно покинуть Россию. Они добавили, что спортсмены должны объяснить решение оставаться в стране.

Хэммонд перешел в «Трактор» в сентябре 2022 года. За прошедший месяц он провел два матча, отразив в среднем 85,1 процента бросков.

Анастасия Борисова
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