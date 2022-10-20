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01:09, 20 октября 2022Мир

В ЛНР оценили планы Израиля поставлять оружие Киеву

Глава МИД ЛНР Дейнего: Израиль никогда не решится поставлять вооружение Киеву

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава МИД Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего в эфире телеканала «Луганск 24» заявил, что Израиль никогда не решится на поставки вооружения Киеву.

«Очень правильно высказался один из лидеров: "Нам еще не хватало, чтобы на израильском оружии были немецкие свастики". Эта фраза лежит в корне этих действий. Все остальное — это мишура, чтобы отыграть политические задачи», — считает дипломат.

По словам Дейнего, подобные заявления о намерениях Израиля «делали в порядке поддержания имиджа и поддержки позиции ЕС».

18 октября сообщалось, что израильская сторона в последний момент отклонила свой же запрос о телефонном разговоре с Минобороны Украины. В СМИ предположили, что такой шаг мог быть связан с предупреждением зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева — тот отметил, что решение Иерусалима поставлять оружие Киеву выглядит опрометчивым и может разрушить все межгосударственные отношения между Россией и Израилем.

До этого израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай предложил кабмину начать оказывать военную помощь Украине по примеру США и других стран НАТО.

Марина Совина
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