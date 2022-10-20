Шансы Бориса Джонсона занять пост премьера Британии оценили

Политолог Асафов назвал высокими шансы Джонсона занять пост премьера Британии

Несмотря на то, что у экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона существует поддержка определенного числа членов консервативной партии, против его переизбрания с большой вероятностью выступят их оппоненты. Кроме того, идея возвращать экс-премьера спустя два месяца после отставки кажется достаточно странной. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Малек Дудаков.

Борис Джонсон, ранее возглавлявший правительство Великобритании, намерен вновь бороться за пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс, сообщает The Times.

«Команда Джонсона, очевидно, планирует его большое возвращение в духе бывшего премьера Уинстона Черчилля, и, видимо, шансы на это есть, с учетом того, что большая часть членов консервативной партии склоняется именно к его кандидатуре, чего нельзя сказать о партии Тори. Кроме того, у Джонсона ведь будут и другие соперники, некоторых из которых мы знаем по предвыборной гонке с Лиз Трасс», — напомнил политолог.

Он добавил, что в Великобритании ожидается неделя, полная политических интриг в палате общин, где команды потенциальных премьеров будут пытаться перетянуть на себя голоса.

Политический аналитик Александр Асафов оценил шансы Джонсона как достаточно высокие ввиду текущей непредсказуемости британской политики.

«Все происходящее достаточно непривычно для политики Великобритании, так что мерить старыми категориями здесь достаточно сложно, — заметил аналитик. — Потому допускаю, что в данной ситуации даже не бывшие оппоненты Трасс, а именно экс-премьер будет иметь достаточно хорошие шансы. Дело в том, что даже несмотря на все те эпизоды, которые привели к его отставке, в сравнении с Трасс Джонсон кажется высоким профессионалом».

Асафов также добавил, что общество в Великобритании не станет возражать против переизбрания скандального премьера, если его возвращение удастся удачно обыграть.

Премьер-министр Великобритании подтвердила свою отставку 20 октября. Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера.