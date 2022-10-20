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16:57, 20 октября 2022Мир

Борис Джонсон поборется за пост премьер-министра Великобритании

Борис Джонсон намерен бороться за пост премьер-министра после отставки Трасс

Фото: Toby Melville / Reuters

Борис Джонсон, ранее возглавлявший правительство Великобритании, намерен вновь бороться за пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс, сообщает The Times.

«Мне сообщают, что ожидается выдвижение кандидатуры Бориса Джонсона на пост лидера партии тори. Пока он советуется с доверенными лицами, но, как говорят, считает, что это вопрос национальных интересов», — написал политический обозреватель газеты Стивен Суинфорд в Twitter.

Главными претендентами на пост главы правительства, кроме Джонсона, являются бывший глава Минфина Британии и главный конкурент Трасс на прошлых выборах Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Пенни Мордонт. Издание отмечает, что сторонники экс-министра финансов считают его «наиболее подходящим кандидатом».

Премьер-министр Великобритании подтвердила свою отставку 20 октября. Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера. Она находилась у власти 44 дня. До этого антирекорд по количеству дней пребывания на посту премьера принадлежал Джорджу Каннингу — он оставался на посту 119 дней. Он вступил в должность 12 апреля 1827 года и умер 8 августа.

По мнению британских букмекеров, Риши Сунак является фаворитом на пост нового премьера-министра страны.

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Варвара Кошечкина
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