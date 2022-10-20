Найден считавшийся утерянным средневековый каталог звездного неба

ТАСС: обнаружен считавшийся утерянным средневековый каталог звездного неба

Команда европейских специалистов из Кембриджского университета, Сорбонны и Национального центра научных исследований Франции нашла египетский каталог звездного неба, относящийся к Средневековью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Катимерини».

Как уточняется, артефакт был обнаружен в православном монастыре Святой Екатерины, в нем содержатся точные координаты созвездия Северной Короны. Текст составил древнегреческий астроном Гиппарх Никейский, который жил и работал в II веке до нашей эры на острове Родос.

Примерный возраст каталога датируется X-XI веками, что является самым ранним из известных подобных документов, до этого он считался утраченным. Обнаруженный фрагмент переписали в V-VI веках.

Монастырь Святой Екатерины располагается на горе Синай, он был основан в VI веке и считается древнейшим непрерывно работающим христианским монастырем в мире. Его библиотека содержит более 160 палимпсестов — текстов, которые писали поверх более старых сочинений, где специалисты рассчитывают найти новые фрагменты каталога Гиппарха.

Ранее археологи нашли в древнеегипетском храме святыню со свидетельствами ранее неизвестных ритуалов.