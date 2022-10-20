Возлюбленный сестры Бузовой объявил об окончании «строительного ада»

Возлюбленный Анны Бузовой Константин Штрыкин объявил об окончании «строительного ада»

Возлюбленный сестры певицы и телеведущей Ольги Бузовой, предпринимательницы и блогера Анны Бузовой, Константин Штрыкин объявил, что «строительный ад» в их квартире в Москве закончился. Новостью об этом он поделился в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Штрыкин отметил, что на данном этапе квартира отремонтирована не до конца, однако жилье доделано на 90 процентов. «Строительный ад закончился», — с радостью сообщил Штрыкин. «Остался мебельный ад», — ответила ему Бузова.

Кроме того, Штрыкин рассказал, как будет выглядеть квартира после завершения ремонта и установки мебели. Кухня будет объединена с гостиной, при этом в интерьере будут использоваться преимущественно белый и кофейный цвета. За стенкой от них расположена будущая гостевая комната или детская, которую хозяева планируют оформить в серых тонах. Напротив нее разместят гардеробную. В квартире есть еще одна комната с балконом и ванная. Из окон открывается вид на парк. Штрыкин также обратил внимание подписчиков на «топовые» полы из дерева.

В октябре Бузова поделилась своими эмоциями от ремонта жилья в Москве. Она призналась, что довольна результатом работы специалистов и тем, как преображается ее квартира. По ее мнению, она получилась стильной.

При этом в сентябре предпринимательница пожаловалась на работу маляров, работавших в ее квартире. Ей перекрасили стены в шестой раз, однако она осталась не удовлетворена результатом.