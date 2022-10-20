Россияне описали отношение жителей Кипра, Израиля и Молдавии к мигрантам

Уехавшие на Кипр и в Израиль россияне рассказали об отношении местных жителей к мигрантам

Наиболее популярными направлениями среди уехавших из страны россиян стали Казахстан и Грузия. Но были и те, кто решил перебраться в более отдаленные государства. «Лента.ру» узнала у них об отношении к гражданам России в Израиле, Молдавии и на Кипре.

Израиль

Михаил переехал в Израиль за пару дней до объявления мобилизации, поэтому проблем на границе у него не было. Переезжал мужчина по праву рождения, он даже принимал участие в Таглите — проекте, помогающем людям с еврейскими корнями познакомиться с родиной.

«Израиль мне нравится, это как другая планета, другой мир, — сказал Михаил. — Очень необычные тут люди, очень доброжелательные, я таких практически не встречал никогда. Богатство Израиля — это люди, в первую очередь. Они мне очень нравятся. Русских тут много — если верить статистике, то 1,5 миллиона. Хотя правильнее было бы сказать "русскоговорящих", потому что национальностей очень много. Отношение к нам нормальное, никто ни в кого камнями не кидает».

Главной сложностью в вопросе ассимиляции собеседник «Ленты.ру» считает языковой барьер. Впрочем, по его словам, спасает английский — его знает практически каждый израильтянин.

Но все же назвать эту страну идеальной для эмиграции нельзя — дело в том, что в Израиле, по словам Михаила, достаточно жесткое миграционное законодательство.

Перебраться в Израиль сложно. Невозможно, я бы сказал, если нет права на репатриацию. Есть ещё какие то варианты, вроде женитьбы на израильтянке, но они вряд ли сильно распространены. Израиль просто так гражданство не дает, насколько я знаю Михаил эмигрант

Также он отметил рост цен в стране, но усомнился, что это связано ростом числа приезжих.

«Цены поднялись на все, но, скорее, просто из-за того, что в мире все стало дорожать, и Израиль не исключение. Работу найти вполне возможно, люди помогут, даже если не знаешь никого, нужно просто искать», — добавил Михаил.

Кипр

Дмитрий (имя изменено по просьбе героя — прим. Ленты.ру) уехал на Кипр в день объявления мобилизации. Правда, вышло это случайно — у мужчины, действительно, был запланирован отпуск. От объявления мобилизации изменилось только то, что ехать «на отдых» пришлось с питомцем.

«Все сейчас как в тумане вспоминаю. Сначала объявление мобилизации, потом я выдыхаю, что уже и так куплены билеты, а потом вспоминаю, что у меня же еще и кот, — делится мужчина. — Мне повезло — все прививки, справки у него уже и так были, осталось поехать в ветеринарную клинику за еще одной бумажкой и потом поменять ее в аэропорту. Ну и с авиакомпанией договариваться пришлось».

При прохождении паспортного контроля больших проблем у него не было — про цель поездки ответил стандартное «туризм».

«Изначально я ехал в Пафос, приехал и сразу из отеля начал искать жилье в Лимасоле — во-первых, потому что там уже жили мои друзья, во-вторых, это крупный город с большим IT-кварталом и русскоязычным комьюнити. Их здесь было много и до текущих событий, а теперь стало еще больше. Есть здесь и минус — найти жилье стало трудно. Вернее, не то что трудно, а просто дорого — по словам ребят, которые живут здесь давно, цены поднялись где-то в полтора раза», — сказал Дмитрий.

К русским, по его словам, как и, кажется, абсолютно к кому угодно киприоты относятся приветливо и даже с симпатией. Иногда проблемы могут возникнуть только с иностранными туристами.

«Было один раз такое, что, правда, не я, а мой друг, столкнулся с двумя женщинами, кажется, из Польши. Они специально громко на английском начали обсуждать, что он придурок и ему тут не место», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Но, честно говоря, и я, и мои знакомые к этому относимся нормально — в своей компании обсудили, поржали и забыли. Странных людей везде хватает. А сами киприоты очень приветливые и открытые люди, ни разу ни с какой русофобией я не сталкивался Дмитрий эмигрант

Молдавия

Семен (имя изменено —прим. Ленты.ру) приехал в Молдавию в октябре рейсом через Ереван. Остановился у родственников.

«Я выбрал Молдавию, потому что здесь родился, в этой же стране остались родственники, у которых я в итоге остановился, — рассказал мужчина. — В Кишиневе русскоговорящих где-то половина, а те, кто между собой общается на молдавском, по-русски тоже понимают. Хотя, некоторые принципиально общаются на молдавском, но их буквально единицы».

Несмотря на то что в целом отношение к россиянам, по словам Семена, нормальное, пару раз мужчина встречался с пренебрежением в местных банках. Также он добавил, что в стране проживает множество беженцев из Украины.

Конфликтов с ними никогда не было — и молдоване, и русские, и украинцы общаются между собой на русском языке, никаких проблем. Еще могу сказать, что люди здесь очень простые и открытые по отношению с Россией Семен эмигрант

Семен обратил внимание на то, что, по словам местных жителей, цены в стране резко выросли после 24 февраля.

«Все очень выросло в цене, коммунальные подорожали процентов на 80, но могу ошибаться. Это где-то в два раза дороже, чем в России. Жилье идет от 250 евро в месяц, его достаточно. Зарплаты очень маленькие даже по меркам российской провинции», — заметил мужчина.

Ранее Уехавшие в Казахстан россияне описали отношение местных жителей к мигрантам. По их словам, с негативом они не сталкивались.

