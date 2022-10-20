Google анонсировала новую операционную систему

Google представила новую защищенную операционную систему для умных устройств

Google анонсировала новую ОС для умных гаджетов. Об этом сообщается в блоге Google Open Source.

Операционная система KataOS представлена инженерами корпорации как доказуемо безопасная платформа для инструментов машинного обучения. Считается, что ОС будет использоваться в различных устройствах, нуждающихся в защите данных.

Система базируется на платформе Antmicro и микроядре seL4, она ориентирована в первую очередь на интеллектуальные девайсы, которые собирают и обрабатывают информацию, полученную из окружающей среды. «Если нельзя математически доказать, что окружающие нас устройства обеспечивают безопасность данных, то собираемые ими данные могут быть доступны для вредоносного программного обеспечения», — отметили разработчики программного обеспечения.

KataOS доступна в формате операционной системы с открытым исходным кодом для всех желающих. Репозиторий с исходным кодом KataOS опубликован на GitHub. По словам инженеров Google, сторонние разработчики смогут создавать под ОС свои приложения.

В феврале Google выпустила новую операционную систему для компьютеров Chrome OS Flex. ОС предназначена для использования на ПК и компьютерах Mac, софт основан на базе Chrome OS.