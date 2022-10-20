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19:32, 20 октября 2022Наука и техника

Пластику нашли более экологичную замену

Science of The Total Environment: прозрачная древесина оказалась экологичнее пластика

Фото: Unsplash

Команда специалистов из Индийского технологического института нашла более экологичную замену пластику. Для этого они предлагают использовать прозрачную древесину. Результаты работы опубликованы в журнале Science of The Total Environment.

В процессе исследования ученые провели анализ применения в промышленности древесины с особой технологией обработки и традиционного пластика на нефтяной основе (полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ), акрил, полиэтилен и так далее).

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Результат показал, что прозрачная древесина, изготовленная под воздействием хлорита натрия, оказывает гораздо более щадящее воздействие, чем производство пластика. Однако этот материал все еще менее экологичен, чем стекло, хотя оно и не обладает ударопрочными свойствами, в отличие от специальной древесины.

Впервые прозрачную древесину открыли в 1992 году, после чего технологию производства постоянно оптимизировали. В процессе изготовления из дерева удаляется соединение лингина и заменяется на прозрачный полимер.

В сентябре 2022 года группа исследователей из Университета штата Колорадо в Боулдере представила метод переработки пластика на 100 процентов.

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Елена Апазиди
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