Пластику нашли более экологичную замену

Science of The Total Environment: прозрачная древесина оказалась экологичнее пластика

Команда специалистов из Индийского технологического института нашла более экологичную замену пластику. Для этого они предлагают использовать прозрачную древесину. Результаты работы опубликованы в журнале Science of The Total Environment.

В процессе исследования ученые провели анализ применения в промышленности древесины с особой технологией обработки и традиционного пластика на нефтяной основе (полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ), акрил, полиэтилен и так далее).

Результат показал, что прозрачная древесина, изготовленная под воздействием хлорита натрия, оказывает гораздо более щадящее воздействие, чем производство пластика. Однако этот материал все еще менее экологичен, чем стекло, хотя оно и не обладает ударопрочными свойствами, в отличие от специальной древесины.

Впервые прозрачную древесину открыли в 1992 году, после чего технологию производства постоянно оптимизировали. В процессе изготовления из дерева удаляется соединение лингина и заменяется на прозрачный полимер.

В сентябре 2022 года группа исследователей из Университета штата Колорадо в Боулдере представила метод переработки пластика на 100 процентов.