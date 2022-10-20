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22:41, 20 октября 2022Мир

Киев обвинили в целенаправленном минировании дорог

Дипломат МИД РФ Воронцов обвинил ВСУ в минировании дорог между населенными пунктами

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно минируют дороги между населенными пунктами, сообщает РИА Новости.

«Украинские вооруженные формирования целенаправленно минируют обочины дорог между населенными пунктами, проселочные тропы, мосты, плотины, территории вокруг жилых домов, где есть дети, образовательных и медицинских учреждений», — обвинил дипломат.

Представитель российского МИД добавил, что в результате действий Киева страдают мирные жители. При этом украинская сторона указывает якобы на неизбирательные удары российских сил и обвиняет ее в гибели людей.

«С конца июля центр Донецка и его пригороды постоянно дистанционно минируются запрещенными противопехотными минами "лепесток". Они запрещены по конвенции о запрещении противопехотных мин, участником которой является Украина, но об этом никто не говорит», — подчеркнул Воронцов.

Дипломат назвал действия Киева прямым нарушением международного гуманитарного права — в частности, Конвенции о негуманном оружии и Конвенции о запрещении противопехотных мин.

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Марина Совина
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