В «Спартаке» оценили наказание тренеру за конфликт с наставником ЦСКА в дерби

В «Спартаке» заявили, что от наказания Абаскаля за конфликт с Федотовым пострадает футбол

В московском «Спартаке» оценили наказание главному тренеру команды Гильермо Абаскалю за конфликт с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым во время матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте красно-белых.

В «Спартаке» заявили, что Абаскаль не переходил грань этики и морали, а также не оскорблял соперника. По их мнению, призывы тренера к соблюдению принципа fair play были продиктованы обстоятельствами первого тайма. «От карательных мер пострадает сам футбол. Эмоциональное, но корректное поведение тренеров не должно быть основанием для отлучения от футбола», — подытожили в команде.

Ранее 20 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение о наказании тренеров. КДК дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на матч и еще одну встречу условно.

18 октября в сети появилось видео, на котором Федотов нецензурно оскорбляет Абаскаля в перерыве дерби. До этого Абаскаль заявил, что подошел к Федотову и указал ему на то, что «Спартак» демонстрировал честную игру. Тренер армейцев оценил поведение штаба соперника фразой «прыгало что-то».