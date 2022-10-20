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10:31, 20 октября 2022Наука и техника

Выявлены последствия недосыпа

ТАСС: регулярный недосып увеличил риск хронических заболеваний до 40 процентов

Фото: Adrian Swancar / Unsplash

Команда специалистов из Университетского колледжа Лондона (UCL) выявила последствия недосыпа. Согласно результатам исследования, у людей среднего и пожилого возраста на 20 процентов повышается риск развития хронических заболеваний в случае сокращения сна до пяти часов в день. Об этом сообщает ТАСС.

В более ранних работах было замечено, что помимо структурирования памяти и исправления повреждений мускулов сон также несет в себе функцию восстановления ДНК. Теперь также было выявлено, что в случае регулярного недосыпа происходят сбои в «ремонтных работах» генома, что существенно увеличивает вероятность формирования различных хронических заболеваний — на 20 процентов для людей, не имеющих таких недугов ранее. У тех, кто уже столкнулся с хроническими болезнями, шансы на обнаружение такого расстройства повышались на 30-40 процентов. Причем более выраженная корреляция наблюдалась у молодых участников.

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Для таких выводов специалисты изучили данные семи тысяч людей в возрасте от 50 до 70 лет. Испытуемых попросили пройти опросы о состоянии здоровья и рассмотрели их медицинские карты. Полученную информацию сопоставили с количеством часов ночного сна у добровольцев.

Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк назвал нарушение сна одним из индикаторов проблем с психикой.

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Елена Апазиди
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