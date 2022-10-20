Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:49, 20 октября 2022Наука и техника

Спутниковый интернет Starlink запустили в самолетах

Терминал для спутникового интернета Starlink в самолетах оценили в 150 тысяч долларов

Фото: Brisa Palomar / Globallookpress.com

SpaceX запустила услугу спутникового интернета в самолетах. Об этом сообщается на сайте Starlink.

В описании услуги говорится, что Starlink Aviation будет обеспечивать скорость на борту самолета до 350 мегабит в секунду с низкой задержкой. Компания начнет предоставлять доступ к интернету в 2023 году. Комплект из терминала и точек доступа оценили 150 тысяч долларов, абонентская плата составит от 12,5 до 25 тысяч долларов в месяц. Компания предложила забронировать комплект за 5000 долларов.

В описании Starlink Aviation говорится, что интернет в самолетах будет доступен на протяжение всего полета — в отличие от предложений конкурентов. В SpaceX уточнили, что это стало возможным благодаря тому, что спутники движутся по низкой околоземной орбите.

Журналисты издания The Verge уточнили, что в большинстве случаев авиакомпании используют системы «воздух-земля», поэтому интернет доступен только во время пролета над сушей. Также в этом случае скорость интернета не превышает 10 мегабит в секунду.

О появлении сервиса Starlink в авиации стало известно в апреле. Журналисты выяснили, что доступ к интернету в первую очередь появится в самолетах авиакомпаний Hawaiian Airlines и JSX.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Трасс подтвердила свою отставку с поста премьер-министра Великобритании
Пять сотрудников МЧС ЛНР погибли при обстреле поселка Червоный Прапор
Приграничное российское село попало под массированный обстрел со стороны Украины
Захарова рассказала о памятных событиях премьерства Трасс
Звезда «Аншлага» прокомментировала идею отменить новогоднее шоу «Голубой огонек»
Российским миллиардерам под санкциями разрешили заплатить за суперъяхты в Европе
«Сферум» интегрировал электронный журнал и дневник в двух регионах
Турция снизила ставку на фоне рекордной инфляции
Фермер покончил с собой из-за неудачной пересадки волос
Россиянам предложили провести час в могиле для борьбы с выгоранием
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.