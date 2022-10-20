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01:29, 20 октября 2022Наука и техника

Телескоп James Webb сделал новые снимки Столпов Творения

НАСА: телескоп James Webb сделал новые снимки Столпов Творения

Фото: Telegram-канал РИА Новости

Телескоп James Webb сделал новые снимки Столпов Творения и передал их ученым. На снимках изображены скопления газа в центральной части туманности Орел, из которых формируются звезды. Об этом сообщило НАСА на своем сайте.

«Новые снимки Столпов Творения, сделанные [телескопом] Webb, помогут исследователям модернизировать их модели образования звезд за счет более точного подсчета новообразованных звезд», — отметили в НАСА.

Исследователи рассказали, что эти столбы состоят из холодного межзвездного газа и пыли, которые временами кажутся полупрозрачными в ближнем инфракрасном свете.

Столпы Творения впервые были запечатлены в 1995 году орбитальным телескопом «Хаббл». Новые снимки помогут НАСА обновить свои модели звездообразования, определив более точное количество образовавшихся звезд, а также количество газа и пыли в районе.

Ранее НАСА и Итальянское космическое агентство решили нанести на астрономическую карту останки взорвавшейся сверхновой Кассиопеи А.

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Юлия Мискевич
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