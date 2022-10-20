Минобороны отчиталось о захвате украинской установки разминирования УР-77

ВС России захватили установку разминирования УР-77 на николаево-криворожском направлении

Российские военные в качестве трофея захватили на николаево-криворожском направлении установку разминирования УР-77. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там добавили, что на указанном направлении в качестве трофеев также захвачено два танка и одна боевая машина пехоты. За сутки там уничтожили более 200 украинских военнослужащих, а также 14 танков и 16 боевых бронированных машин.

На николаево-криворожском направлении в плен также сдались 18 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

19 октября военное ведомство отчитывалось, что На николаево-криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев и населенных пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области были поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ. За сутки на направлении уничтожили свыше 120 бойцов ВСУ и наемников, 8 боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения.