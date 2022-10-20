Авторы GT заявили, что европейцы стали осознавать себя жертвами глобальной стратегии США

Некоторые европейцы, похоже, стали осознавать, что стали жертвами глобальной стратегии США. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Отмечается, что по мере приближения к зиме с ростом цен на энергоносители, высокой инфляцией и возможной рецессией, некоторые страны Евросоюза (ЕС) разделяют желание ввести ценовой порог на весь газ из России, а не только на небольшие его объемы.

В то же время Германия и Нидерланды скептически относятся к вводу ценовых ограничений, опасаясь, что это может повысить спрос или затруднить поставки газа. На этом фоне, заявляют авторы издания, ЕС не удалось жестко ограничить цены на газ, а идея ценовой интервенции сталкивается с препятствиями и трудностями.

Как пишут авторы материала, введение Евросоюзом потолка цен не поможет снизить спрос, а лишь создаст риск сокращения поставок. Поэтому ЕС должен найти подход к сдерживанию спроса при обеспечении поставок, иначе спрос, превышающий предложение, может привести к росту цен.

На фоне энергетического противостояния с Россией ЕС надеялся, что США могут стать его «спасителем», однако оказалось, что сжиженный природный газ из США стоит гораздо дороже, чем российский трубопроводный газ. Кроме того, зима может поставить некоторые автомобильные отрасли под угрозу того, что они не смогут поддерживать свое производство.

В результате Европа оказалась на распутье, она может либо сохранить нынешний статус следования за США, либо осуществить объединенное и скоординированное развитие, чтобы помешать США извлечь выгоду из потерь ЕС, заключили журналисты.

18 ноября Еврокомиссия (ЕК) нашла способ бороться со скачками цен на газ и предложила ввести временный и применяемый при необходимости механизм по ограничению слишком высоких цен на бирже TTF с динамическим лимитом стоимости газа. Для обеспечения бесперебойных поставок европейские страны договорились не только об ограничении цен на бирже, но и о совместных закупках топлива, а также о принятии усилий по снижению спроса на топливо.