Google анонсировала ОС для дешевых смартфонов

Представлена ОС Android 13 Go для бюджетных смартфонов с обновленным Google Play

Анонсирован новая версия операционной системы Android Go для бюджетных смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.

Одной из главных функций Android 13 Go, по словам разработчиков, оказалась опция мгновенного выхода обновлений через магазин Google Play. В Google уточнили, что пользователи ОС будут получать важные обновление сразу после их выхода — для этого не стоит ждать, пока апдейты подготовят производители смартфонов.

В компании отметили, что новая ОС будет соответствовать дизайн-концепции Material You — обладатели дешевых телефонов смогут настроить цветовое оформление интерфейса своих устройств в соответствии с обоями. «Помимо создания красивого домашнего экрана, динамическая окраска действительно поможет сделать ваш смартфон уникальным», — подчеркнули в Google.

В ходе анонса в корпорации отметили, что первая версия Android Go вышла пять лет назад и в настоящий момент операционная система установлена на 250 миллионах устройств. В декабре 2021 года в Google подчеркивали, что ОС Android Go используется на 200 миллионах смартфонов. Выход Android 13 Go запланирован в 2023 году.

Google представила финальную версию Android 13 в середине августа. В первую очередь ОС будет доступна на смартфонах Google Pixel, обновление появится на девайсах Samsung Galaxy, Asus, HMD, Iqoo, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo, Xiaomi до конца года.