Певица Ольга Бузова рассказала о нежелании спешить с переездом в новую квартиру в Москве

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что не спешит переезжать в отремонтированную квартиру в Москве. О своем нежелании перебраться на новое место звезда рассказала в интервью изданию Prozvezd.

Несмотря на то что жилье было куплено более двух лет назад и в нем был сделан дорогой ремонт, который превратил его в «уютное гнездышко», Бузова все еще не поселилась в нем. Звезда сообщила, что пока не думала о переезде, так как ей необходимо довести новую квартиру до идеального состояния.

«В данный момент навожу порядок в своей квартире. Мне нужно сейчас все довести до предела. Я — перфекционист, делаю квартиру для себя на всю жизнь. Туда вложено столько любви, каждый сантиметр мною выверен, протроган», — объяснила Бузова. Певица добавила, что не торопится с переездом еще и потому, что от прошлого у нее остались неприятные воспоминания, и на этот раз она не хочет торопиться, а вместо этого желает спокойно и с удовольствием пройти этот этап. Кроме того, телеведущая отметила, что для перевоза вещей и обустройства на новом месте ей понадобится неделя, свободная от большого количества дел.

«Мне хочется ощутить весь кайф переезда. Я хочу, чтобы этот момент для меня был счастьем. У меня прошлый переезд был связан со стрессом, болью и совершенно не кайфовыми событиями. Сейчас я хочу сломать этот стереотип и таким образом проработать все свои прошлые проблемы, которые меня останавливают и тормозят», — призналась телеведущая.

В сентябре стало известно, что Бузова приобрела дом в Сочи. По данным KP.RU, трехэтажный дом в 280 квадратных метров находится в селе Монастырь на улице Партизанской. Опрошенные изданием эксперты предположили, что подобный объект не может стоить более 75 миллионов рублей, но, вероятнее всего, телеведущая заплатила за него около 35 миллионов.