Командир отряда разведки ВСУ рассказал о положении в Херсоне

Командир отряда разведки ВСУ «Карлсоны» заявил о жесткой борьбе на херсонском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток совершить прорыв на херсонском направлении и считают, что перед ними открыто «окно возможностей», тем не менее борьба очень жесткая. О положении дел в Херсоне рассказал The Guardian командир отряда украинской разведки Макс.

38-летний Макс командует подразделением из 30 человек, которое пилотирует разведывательные и ударные беспилотники, обеспечивающие украинскую артиллерию разведданными. По словам Макса, именно его отряд сообщил нужные координаты, чтобы украинские военные предприняли наступление на село Дудчаны на севере Херсонской области.

«Вы можете называть нас легендарным батальоном 248. Мы всегда попадаем в цель», — заявил Макс. Его отряд также называют «Карлсоны» в честь героя шведской писательницей Астрид Линдгрен. По словам командира, за лето «Карлсоны» потеряли одного человека в результате взрыва гранаты, а две недели назад двое солдат были госпитализированы после того, как их автомобиль наехал на мину. На их стороне также сражаются иностранные наемники — Шеннон из Новой Зеландии и Аарон, морской пехотинец из США.

Макс рассказал, что на херсонском направлении идет очень жесткая борьба. В этих условиях немаловажной проблемой для отряда ВСУ является нехватка беспилотных летательных аппаратов. До 20 беспилотников были сбиты или выведены из строя благодаря российским кибертехнологиям. «У нас нет ни американских, ни британских беспилотников, и мы бы очень хотели их получить», — сказал Макс.

20 октября украинские военные выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Обстрел произвели из реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства. В результате ракетного удара четыре человека погибли и десять пострадали.

Ранее командующий российскими войсками в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин охарактеризовал ситуацию на херсонском направлении как «непростую». Он отметил, что ВСУ повредили ряд таких объектов, как Антоновский мост, что осложняет обстановку.