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08:52, 21 октября 2022Среда обитания

Москвичи установили рекорд по одному виду ипотеки

Заммэра Москвы Ефимов: в сентябре москвичи оформили рекордно много льготной ипотеки

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В сентябре 2022 года москвичи установили рекорд по льготной ипотеке на покупку квартир в новостройках — в столице оформили 4,8 тысячи таких договоров на 42,7 миллиарда рублей. Сумма выданных кредитов стала максимальной с июля 2021-го, пишет «Российская газета» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам эксперта, объем льготной ипотеки в первый месяц осени текущего года превысил показатели аналогичного месяца годом ранее в 17 раз. «Спрос на льготную ипотеку в столице растет с весны 2022 года. Это связано со снижением ставок, повышением кредитных лимитов и возможностью комбинировать льготную программу с рыночными займами», — отметил Ефимов.

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При этом Москва сохраняет лидирующую позицию по выдаче таких кредитов среди регионов России — в сентябре на столицу пришлось 26 процентов от общей суммы льготных ипотечных займов в стране. Популярность этого вида кредитов специалист связывает с отсутствием особых требований к заемщикам и перезапуском программы на новых условиях в мае. Благодаря этому в последний месяц весны 2022 года объем выданной льготной ипотеки увеличился втрое по сравнению с апрелем, до 23 миллиардов рублей, а в августе москвичам одобрили кредиты уже на 40 миллиардов рублей.

«Всего в столице с начала действия программы в апреле 2020 года выдано льготных кредитов на сумму около 697 миллиардов рублей — это 25,3 процента от общероссийских показателей», — уточнила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Ранее в столичном управлении Росреестра заявили, что в сентябре 2022 года москвичи охладели к покупке новых квартир — в столице заключили на 13,4 процента меньше договоров долевого участия в строительстве, чем в аналогичный период 2021-го.

Нина Ташевская
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