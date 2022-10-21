Первый британский политик объявил о борьбе за пост премьера

Глава Палаты общин Мордант будет баллотироваться на пост премьера Великобритании

Глава Палаты общин парламента Великобритании Пенни Мордант объявила, что будет баллотироваться на пост премьер-министра королевства. Об этом она заявила в Twitter.

«Меня воодушевила поддержка коллег, которые хотят начать новую жизнь, объединить Консервативную партию и руководство в интересах нации. Я баллотируюсь на пост лидера партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие всеобщие выборы», — написала Мордант.

Таким образом, Мордант стала первым политиком, официально объявившим о борьбе за пост главы правительства после отставки Лиз Трасс.

Ранее Мордант назвали вторым по вероятности фаворитом на пост премьер-министра, после бывшего главы Минфина Риши Сунака. Он баллотировался и в предыдущих раз, когда премьером избрали Трасс.

Лиз Трасс заявила об уходе в отставку со своего поста 20 октября. Политик подтвердила, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.