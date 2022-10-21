Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:50, 21 октября 2022Мир

Первый британский политик объявил о борьбе за пост премьера

Глава Палаты общин Мордант будет баллотироваться на пост премьера Великобритании
Пенни Мордант

Пенни Мордант. Фото: Toby Melville / Reuters

Глава Палаты общин парламента Великобритании Пенни Мордант объявила, что будет баллотироваться на пост премьер-министра королевства. Об этом она заявила в Twitter.

«Меня воодушевила поддержка коллег, которые хотят начать новую жизнь, объединить Консервативную партию и руководство в интересах нации. Я баллотируюсь на пост лидера партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие всеобщие выборы», — написала Мордант.

Таким образом, Мордант стала первым политиком, официально объявившим о борьбе за пост главы правительства после отставки Лиз Трасс.

Ранее Мордант назвали вторым по вероятности фаворитом на пост премьер-министра, после бывшего главы Минфина Риши Сунака. Он баллотировался и в предыдущих раз, когда премьером избрали Трасс.

Лиз Трасс заявила об уходе в отставку со своего поста 20 октября. Политик подтвердила, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Российскую делегацию не пустили в США на конференцию МАГАТЭ
Стюардесса опровергла хитрый лайфхак туристов получить лишние сиденья в самолете
Стало известно о пострадавшей из-за попадания снаряда ВСУ в завод под Белгородом
Макрон обвинил США в наживе на европейцах
Японская инфляция побила рекорд за 30 лет
Глава приграничного российского региона подтвердил возгорание после обстрела ВСУ
Акунин сообщил об исчезновении его имени с театральных афиш Москвы и Петербурга
ВСУ целились в российский энергообъект и попали в лакокрасочный завод
Патриарх Кирилл рассказал о прошедшем 48 тюрем родственнике
Появилось видео с огромным столбом дыма в граничащем с Украиной регионе России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.