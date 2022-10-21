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19:14, 21 октября 2022Экономика

Долговая нагрузка россиян во втором квартале снизилась впервые за семь лет

ЦБ: долговая нагрузка россиян во втором квартале 2022 года уменьшилась впервые за семь лет

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Долговая нагрузка россиян во втором квартале 2022 года уменьшилась впервые за семь лет за счет сокращения задолженности по необеспеченным потребительским кредитам. Об этом сообщает Центробанк (ЦБ).

Согласно данным крупнейших бюро кредитных историй, во втором квартале текущего года этот показатель снизился на 0,2 процентных пункта, до 11,4 процента. При этом долговая нагрузка по кредитным картам выросла до 2,7 процента за счет увеличившегося на них спроса.

Общее количество банковских заемщиков за второй квартал уменьшилось с 42,4 до 42,1 миллиона человек, добавил регулятор.

Ранее стало известно, что во втором квартале текущего года число россиян, имеющих два кредита, выросло до 30 процентов от общего количества заемщиков. В данный период граждане стали чаще пользоваться кредитными картами.

Кроме того, с 1 января 2023 года в России вступят в силу прямые ограничения в сфере кредитования.

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Антон Похиляк
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