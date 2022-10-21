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16:12, 21 октября 2022Экономика

Песков рассказал об отсутствии понимания по турецкому газовому хабу

Песков ответил на вопрос о газовом хабе в Турции словами «пока нет стройного понимания»

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В вопросе организации газового хаба в Турции, откуда российский газ мог бы поступать европейским покупателям, много белых пятен, конкретное понимание пока отсутствует. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Все нюансы будут прорабатывать. Там много нюансов надо проговаривать», — объяснил он, подчеркнув вместе с тем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган инициативу российского коллеги Владимира Путина поддержал.

Путин предложил Эрдогану подумать над новым хабом на прошлой неделе, во время встречи в Астане. По его словам, таким образом Европа могла бы частично компенсировать объемы, утраченные после взрывов на газопроводе «Северный поток».

На следующие сутки Эрдоган анонсировал начало работ сразу же после того, как завершатся необходимые переговоры. По его словам, инфраструктура появится в европейской части страны, в районе Фракия. Новый хаб позволит повысить значимость Турции в европейской энергетике.

Вместе с тем представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи указал, что Европа стремится в кратчайшие сроки избавиться от энергозависимости от России и строительство инфраструктуры не остановит этот процесс. Он напомнил, что российский газ — это то, от чего Европа уходит, поскольку считает Москву ненадежным поставщиком, и новые маршруты делу не помогут.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев Европа в несколько раз сократила закупки российского газа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс замещения идет значительно быстрее, чем предполагалось ранее. На этом фоне биржевые цены на газ падают.

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Платон Щукин
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