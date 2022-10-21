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11:09, 21 октября 2022Спорт

Российский форвард сделал хет-трик и возглавил список лучших снайперов НХЛ

Российский форвард Андрей Свечников сделал хет-трик и стал лучшим снайпером НХЛ

Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 21 октября, и завершилась со счетом 6:4 в пользу канадской команды. Для 22-летнего Свечникова это первый хет-трик в НХЛ в карьере.

В нынешнем сезоне россиянин провел четыре матча, в которых забросил шесть шайб и сделал две результативные передачи. Свечников вместе с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивеном Стэмкосом возглавляет список лучших снайперов лиги.

Лучшим ассистентом НХЛ является российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который сделал восемь передач. Он же с 11 очками лидирует в гонке бомбардиров.

Алексей Гусев
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