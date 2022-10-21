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14:11, 21 октября 2022Россия

Кремль ответил на вопрос о сообщениях про отправку на фронт без подготовки

Пресс-секретарь Песков заявил, что МО проверит данные об отправке на фронт без подготовки

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данные об отправке в зону боевых действий без должной подготовки призванных в рамках частичной мобилизации проверят, этими вопросами занимается Минобороны России, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, подобные вопросы непосредственно в компетенции военного ведомства. «Мы не в курсе деталей, но все мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться», — ответил на вопрос Песков.

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Ранее представитель Кремля сообщил, что необходимые уроки из ошибок при частичной мобилизации выносятся, ситуация по многим параметрам выправилась. Он призвал дождаться, когда частичная мобилизация будет завершена по всей России.

21 октября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в стране почти десять тысяч мобилизованных вернулись домой. Кроме того, о сложившейся ситуации высказался президент России Владимир Путин, который поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации.

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Сергей Истомин
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