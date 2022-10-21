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15:54, 21 октября 2022Культура

Рэпер Птаха развелся спустя полгода после рождения второй дочери

Рэпер Птаха развелся со своей супругой спустя полгода после рождения второй дочери

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

41-летний российский рэп-исполнитель Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) развелся со своей супругой, 32-летней моделью Ланой Реутовой, спустя полгода после того, как стал отцом во второй раз. Соответствующая информация появилась сайте Московского городского суда, передает StarHit.

В апреле у музыканта родилась дочь Сияна, а через три месяца после этого Реутова сообщила, что приняла решение расстаться с исполнителем из-за его многочисленных измен.

По ее словам, неверность со стороны супруга она замечала на протяжении нескольких лет. Реутова добавила, что не станет препятствовать общению Птахи с их общим ребенком.

Дело о разводе было зарегистрировано в судебном участке еще 16 июня, а 20 октября суд расторг брак пары. Музыкант и модель состояли в отношениях на протяжении девяти лет.

В начале октября рэпера Птаху обвинили в избиении старшей дочери Николь Нуриевой.

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Анастасия Астахова
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