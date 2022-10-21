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06:14, 21 октября 2022Россия

Стало известно о захвате группы украинских военных вблизи Донецка

«Русская весна» сообщила о захвате группы украинских военных российскими разведчиками

Фото: City News Moskva/ Globallookpress.com

Российские разведчики захватили группу украинских военных у города Марьинка вблизи Донецка. Об этом стало известно «Русской весне».

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали укрепрайон около населенного пункта, который в ходе спецоперации штурмуют союзные войска.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что диверсионно-разведывательная группа, передававшая ВСУ данные о позициях бойцов из Чечни, была задержана в Запорожье. По его словам, группа была завербована под угрозой смерти и по их наводке ранее были обстреляны позиции союзных войск.

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Марина Совина
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