Стало известно состояние пострадавшего от взрыва дрона под Белгородом ребенка

Ребенок, пострадавший от взрыва беспилотника под Белгородом, получил повреждение глаза

Мальчик из Белгородской области, у которого в руках взорвался беспилотник, получил повреждения глаза. Об этом сообщает региональный Минздрав в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, сразу после происшествия ребенка оперативно доставили в областную клиническую больницу, где пострадавший получил необходимую медпомощь. «У мальчика множественные резаные раны конечностей и тела, нанесенные элементами, которыми был начинен летательный аппарат. Есть повреждения глаза», — рассказали в Минздраве.

Также стало известно, что в связи с тяжелым состоянием ребенка перевели для дальнейшего лечения в один из федеральных медицинских центров.

20 октября девятилетний ребенок нашел на улице в Белгородской области устройство, которое взорвалось у него в руках, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Предположительно, это был один из беспилотников, которые Вооруженные силы Украины используют для атаки по инфраструктуре приграничного региона.