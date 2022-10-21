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18:37, 21 октября 2022Среда обитания

Названы округа Москвы с наибольшим числом сделок в новостройках

Росреестр: за девять месяцев 2022 года больше всего сделок в новостройках оформили в ТиНАО

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В период с января по сентябрь 2022 года наибольшее количество договоров долевого участия (ДДУ) среди округов Москвы заключили в Троицком и Новомосковском административных округах. Доля округов Новой Москвы составила 25,4 процента — в новостройках этой локации заключили 24,1 тысячи сделок. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

Вторую строчку в списке занял Западный административный округ (ЗАО) с показателем в 16,4 процента, или 15,5 тысячи ДДУ. Третьим в рейтинге округов столицы с наибольшим числом сделок в новостройках специалисты назвали Юго-Восточный административный округ (ЮВАО), где за период с января по сентябрь заключили 12,1 тысячи сделок — его доля составила 12,8 процента от общего числа. Четвертую и пятую строчки заняли Северо-Западный (СЗАО) и Северный (САО) округа Москвы, на которых пришлось 12,2 процента и 9,1 процента сделок соответственно. В СЗАО оформили 11,5 тысячи ДДУ, в САО — 8,6 тысячи. Всего за три квартала в Москве зарегистрировали 95 тысяч сделок с новым жильем.

Новая Москва также стала лидером по количеству сделок с недвижимостью в сентябре текущего года — на нее пришлось 2,2 тысячи ДДУ, или 21,2 процента от общего числа. Второе место по итогам девятого месяца 2022-го занял ЮВАО с показателем в 14,6 процента, или 1,5 тысячи сделок. Замкнул тройку ЗАО — там за месяц зарегистрировали 1,32 тысячи договоров, что составило 12,6 процента от общего числа.

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На четвертой позиции по итогам сентября нынешнего года оказался СЗАО — там за месяц оформили 1,31 тысячи ДДУ. Доля этого округа составила 12,5 процента от общего числа. Кроме того, в пятерку также попал Северо-Восточный административный округ (СВАО), на который пришлось 1,1 тысячи ДДУ, или 10,3 процента от всех заключенных сделок.

В октябре в Росреестре пришли к выводу, что москвичи охладели к покупке новых квартир. Согласно результатам отчета, количество договоров долевого участия (ДДУ), зарегистрированных в столице в сентябре 2022 года, оказалось на 13,4 процента меньше, чем в аналогичный период 2021 года.

Полина Кислицына
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