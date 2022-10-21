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12:01, 21 октября 2022Мир

Назван размер пособия Трасс после ухода с поста премьера

Пробывшая на посту премьера 44 дня Трасс имеет право на пособие в 115 тысяч фунтов

Фото: Toby Melville / Reuters

Лиз Трасс, которая пробыла на посту премьер-министра Великобритании 44 дня, после ухода имеет право на получение ежегодного пособия в размере 115 тысяч фунтов стерлингов (7,8 миллиона рублей). Размер выплат экс-главы правительства назвали авторы материала Business Insider.

По данным британского правительства, право на пособие на оплату госпошлин (PDCA) предоставляется всем бывшим премьер-министрам. Благодаря выплатам политики могут возместить расходы, которые они понесли во время выполнения государственных обязанностей на занимаемом посту. PDCA было введено в 1991 году.

Издание отмечает, что для получения пособия достаточно занимать должность главы правительства, поэтому Трасс соответствует требованиям, несмотря на самый короткий срок пребывания на службе за всю историю страны. Пособие она будет получать до конца жизни.

Премьер-министр Великобритании подтвердила свою отставку 20 октября. Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера.

По словам политолога Малека Дудакова, рекордно быстрая отставка Трасс связана с ее ошибочной и недальновидной налоговой реформой, суть которая она не донесла ни до общества, ни до инвесторов. Данная реформа усугубила и без того кризисное положение британской экономики.

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Варвара Кошечкина
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