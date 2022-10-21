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12:43, 21 октября 2022Россия

44-летний ветеран Чечни погиб на Украине

В РСВА сообщили о гибели 44-летнего ветерана Чечни из Новосибирска в ходе спецоперации
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Житель Новосибирска 44-летний Виталий Воропаев, являющийся участником и ветераном чеченской кампании, погиб в зоне проведения специальной операции на Украине. Эти сведения подтвердили представители областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (РСВА), передает портал NGS.RU.

В организации пояснили, что у россиянина остались жена и сын. Военную карьеру Воропаев начинал с санинструктора, затем стал стрелком, сержантом.

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Ветерана Чечни похоронили в Новосибирске 12 октября. «Достойный сын Отечества, очень светлый человек», — рассказал о погибшем депутат городского Совета депутатов Евгений Яковенко.

Ранее сообщалось, что адвокат из Санкт-Петербурга Андрей Никифоров, призванный участвовать в специальной военной операции на Украине в рамках частичной мобилизации, погиб в Луганской народной республике.

13 октября российские власти впервые сообщили о гибели мобилизованных в ходе спецоперации. На Украине погибли пятеро мобилизованных из Челябинской области.

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Анна Щербакова
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